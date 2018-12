‘Born in Brussels' wil kwetsbare zwangere vrouwen opvolgen Jasmijn Van Raemdonck

11 december 2018

10u27 1 Brussel In aanwezigheid van minister van Volksgezondheid Maggie De Block werd dinsdag met een kick-offvergadering een nieuw project voorgesteld dat kwetsbare zwangere vrouwen in Brussel wil opvolgen. Dit project zal in het begin focussen op de zes armste Brusselse gemeenten.

Het nieuwe project dat dinsdag werd gedoopt tot ‘Born in Brussels’ wil de meest kwetsbare zwangere vrouwen detecteren en opvolgen. “Het nieuwe project moet kwetsbare zwangere vrouwen in Brussel opvolgen tijdens hun zwangerschapsparcours maar ook erna”, legt minister De Block uit. Onder kwetsbare vrouwen vallen bijvoorbeeld alleenstaande moeders, vrouwen in armoede, vrouwen of zonder hoger diploma.

‘Born in Brussels’ wordt uitgewerkt in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel onder leiding van professor Katrien Beeckman. Het project wil voorkomen dat de meest kwetsbare Brusselse gezinnen tussen de mazen van het sociale vangnet vallen door de sociale begeleiding centraal te coördineren. “Wij willen de zwangere vrouwen medisch, sociaal én psychologisch begeleiden met een persoonlijk zorgtraject”, legt professor Beeckman uit.

Om dit te doen zal het project onder meer inzetten op groepsconsultaties waarbij moeders uit dezelfde buurt en in dezelfde fase van de zwangerschap worden samengebracht. “Zij worden samen door een vroedvrouw opgevolgd en kunnen tijdens de consultaties ook vragen stellen. Maar de toekomstige moeders kunnen op die manier ook hun sociaal netwerk uitbouwen”, legt professor Beeckman uit.

“Zwangere vrouwen verzorgen, betekent ook de toekomstige baby’s verzorgen”, vindt Maggie De Block. “We moeten kinderen in Brussel de goede start geven die ze verdienen”.