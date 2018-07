"Bekogeld worden met stenen? Dagelijkse kost" AANVAL OP AGENT IN BURGER GEEN ALLEENSTAAND GEVAL SILKE VANDENBROECK &

13 juli 2018

02u43 0 Brussel De aanval op een agent dinsdagavond is geen alleenstaand geval. Dat blijkt uit de getuigenis van Nicolas Beckers van politievakbond NSPV. "Eerder die avond ben ik ook aangevallen, terwijl ik in mijn wagen zat." Beckers raakte niet gewond, maar is erg onder de indruk.

Een agent van politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene is dinsdagavond ernstig gewond geraakt na zijn shift. De man had zijn burgerkledij alweer aangetrokken en reed samen met enkele collega's de parking in de Antwerpsesteenweg uit en stond aan een rood licht te wachten toen enkele jongeren hem bewusteloos sloegen met een steen. Hij werd meteen afgevoerd naar het ziekenhuis voor verzorging. Hij houdt er wellicht blijvende gehoorschade aan over.





Ook Nicolas Beckers, afgevaardigde van politievakbond NSPV, kreeg eerder die avond al te maken met enkele heethoofden. "Net zoals mijn collega reed ik de parking uit toen een groepje van zo'n tien jongeren stenen naar mijn auto gooide. Ik hoorde een harde bonk en ben meteen doorgereden", zegt hij. "Ze stonden maar vijf meter verderop, maar we denken dat ze een soort van zelfgemaakte katapult gebruikten om de stenen van ver af te schieten."





Privéauto

Beckers raakte zelf niet gewond en ook de schade aan zijn auto valt mee. "Het is een bijzonder laffe daad", gaat Beckers verder. "Geen enkele agent verwacht dat hij na een dienst aangevallen wordt als hij naar huis gaat. Als je in uniform of in een politieauto rijdt, ben je erop voorbereid dat mensen je zouden kunnen viseren. Maar in burgerkleding in je privéauto, dat zie je niet aankomen."





"Dit is absoluut geen alleenstaand geval", zegt een agent die anoniem wenst te blijven. "Om de week hoor ik verhalen van collega's die weer zijn aangevallen als ze de parking uitrijden. Dit is al jaren aan de gang. Ze gooien de stenen zelfs vanop hun balkon naar beneden. Levensgevaarlijk." Ook Beckers beaamt dat de incidenten van dinsdagavond veel erger hadden kunnen aflopen. "Er had iemand dood kunnen zijn. Daar denken die gasten niet bij na."





Het parket van Brussel heeft intussen een onderzoek lopen voor opzettelijke slagen en verwondingen. Voorlopig werd nog niemand opgepakt, al zijn er wel camerabeelden van de aanvallen. "Ze mogen zeker zijn dat we ze zoeken én zullen vinden", zegt Beckers. "Er zijn al extra patrouilles ingezet om de wijk in de gaten te houden. We hebben hen woensdagnacht niet meer teruggezien. Wellicht dankzij dat extra toezicht." Al spreekt woordvoerster Ilse Van de Keere tegen dat er extra patrouilles ingezet worden. "Wij zijn daar sowieso altijd aanwezig, extra patrouilles zijn dus niet nodig." Burgemeester Philippe Close (PS) wou geen commentaar kwijt over de feiten.