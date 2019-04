‘Bejaarde’ overvallers krijgen celstraffen tot 5 jaar voor mislukte bankroof WHW

12 april 2019

14u25 0 Brussel De vier ‘bejaarde’ overvallers die afgelopen zomer opgepakt werden toen ze op het punt stonden een bankoverval te plegen in Elsene, zijn veroordeeld tot celstraffen van 40 maanden tot 5 jaar. De vier heren, tussen 52 en 64 jaar oud, hebben allemaal een impressionant strafblad dat ver teruggaat in de tijd.

Het was een speciaal kwartet dat veroordeeld werd voor de bijna-bankoverval in Elsene afgelopen zomer. De bekendste -of beter: beruchtste- van hen is zonder twijfel Djurica Djordjevic (64). Hij zou onder meer het brein geweest zijn achter een overval op het postsorteercentrum van Charleroi X, in 1989, ook al werd hij daar nooit voor veroordeeld. Het is ook bij hem dat het dossier startte. Na zijn laatste veroordeling was hij vrijgekomen op voorwaarde dat hij het land zou verlaten. Hier had hij zich niet aan gehouden. Hij was toch naar België teruggekeerd en leefde hier onder een andere naam. De speurders begonnen de man daarom wat nauwer in de gaten te houden. Zo merkten ze dat hij plannen smeedde om iemand te ontvoeren of te bevrijden uit de gevangenis van Ittre.

Notoire criminelen

Die plannen werden nooit concreet, maar in de loop van het onderzoek bleek dat Djordjevic in contact stond met enkele andere notoire criminelen zoals Koenraad Spitaels, David Marloye en Abderafid B.O. Koenraad Spitaels maakte deel uit van de bende rond Marcel Habran, de peetvader van het Luikse criminele milieu. Samen met verschillende andere daders pleegde hij in 2000 een overval op een geldtransport op de luchthaven van Findel in Luxemburg, waarbij het kwam tot een achtervolging en een schietpartij. Ook David Marloye heeft een lang parcours van gewapende overvallen terwijl de vierde man, Abderafid B.O. (54) minder gekend is.

Doel: overval op bankkantoor

Wat het doel van dit illuster viertal was kwamen de speurders ook snel te weten. Ze waren druk bezig met het voorbereiden van een overval op een bankkantoor. Zo ontdekten de speurders hoe Spitaels en B.O. een hele voormiddag in een bushokje zaten om een bankkantoor te observeren. Toen een geldtransport toekwam, ging Spitaels samen met de geldkoeriers het kantoor binnen om zo goed mogelijk te kunnen zien hoe de levering van het geld in zijn werk ging. Op 7 augustus gingen Djordjevic, Marloye en B.O. één voor één op bezoek bij Spitaels om daar de laatste instructies te krijgen voor de overval, die de dag daarop zou plaatsvinden. De daaropvolgende dag, 8 augustus, rekende de politie het nietsvermoedende viertal in. Djordjevic en Spitaels werden opgepakt terwijl ze elk met een gestolen voertuig met valse nummerplaten op weg waren naar de bank. In hun wagen lag ook een vuurwapen, een granaat, een ontsteker voor springstoffen, munitie, kogelwerende vesten, politieuniformen en spanstrips. Abderafid B.O. werd gearresteerd in een hoogspanningscabine op de parking van de bank zelf, terwijl hij bezig was met voorbereidingen uit te voeren om de elektriciteit in de buurt uit te schakelen, terwijl David Marloye aan de overzijde van de bank een oogje in het zeil hield.

Geweldloos

De verdediging minimaliseerde de feiten. “Ze waren niet zozeer van plan een gewelddadige bankoverval te plegen”, klonk het, “de bedoeling was om een geweldloze kraak te doen. Die moest plaatsvinden net op het moment dat een geldtransport in de bank aankwam. Bedoeling was om de elektriciteit uit te schakelen in de hele omgeving zodat ze het lokaal konden betreden waar de geldtassen achtergelaten werden en die geldtassen konden stelen, zonder het alarm te doen afgaan.” De rechtbank hechtte aan die versie weinig geloof en veroordeelde Koenraad Spitaels tot 5 jaar cel, en David Marloye en Djurica Djordjevic, die intussen een andere naam draag, tot 50 maanden cel. Abderafid B.O. kreeg 40 maanden cel, waarvan de helft met uitstel.