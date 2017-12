"Begroting weer in evenwicht, nu investeren in onderwijs" 03u03 1

De gemeente heeft gisteravond zijn begroting goedgekeurd. "Die was, zoals de laatste drie jaren, opnieuw in evenwicht", aldus burgemeester Eric Tomas. "Een mooie prestatie voor één van de armste gemeentes van het land."





Het meeste geld wordt vrijgemaakt voor het onderwijs. Door de enorme bevolkingsgroei, investeert de gemeente in de opening van nieuwe scholen. In 2018 worden daarom de eerste plannen voor een nieuw scholencomplex uitgetekend. In de kleuter-, basis- en middelbare school zal plaats zijn voor 1.750 leerlingen. Daarnaast bouwt de gemeente in de lente een nieuw clubhuis voor de lokale hockeyclub en ook voor de renovatie van groene buurt Neerpede en het Astridpark wordt een budget vrijgemaakt. (DCFS)