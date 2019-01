‘Bal Renaissance’ brengt 16e eeuw weer naar Brussel Jasmijn Van Raemdonck

30 januari 2019

11u17 0

Het ‘Bal Renaissance’ bracht de 16e eeuw afgelopen weekend weer naar Brussel. Gehuld in renaissancekostuums kwamen professionele en niet-professionele dansers samen in het Koninklijk Conservatorium. De dansers werden aangestuurd door meester Lieven Baert, die hen een choreografie in renaissancestijl aanleerde. Violen, gitaren en klavecimbels gaven het ritme aan, net als dat ook vijf eeuwen geleden gebeurde op een bal.