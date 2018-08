'Anti-daklozenreling' zorgt voor heibel bij ABVV 16 augustus 2018

Het gloednieuwe ABVV-hoofdkwartier in de Sint-Jansstraat heeft meteen kwaad bloed gezet. Op de vensterbank prijkt een anti-daklozenreling die daklozen ervan weerhoudt plaats te nemen.





De vakbond merkte de verschillende balustrades aan de voorzijde op na de renovatiewerken aan het gebouw vorige week. De relingen werden geplaatst door de eigenaar van het gebouw, het Fonds voor de vakopleiding in de Bouwnijverheid, maar het is het ABVV die de gelijkvloers van het gebouw huurt. "De ingreep sluit absoluut niet aan bij de normen en waarden van de werkloosheidsdienst", reageert de socialistische vakbond, en ze betreurt dat de eigenaar hen niet consulteerde. "We werden niet op de hoogte gebracht over de aanpassingen die de eigenaar wilde uitvoeren", reageert de vakbond gepikeerd. Ze stuurden een brief naar de eigenaar van het gebouw om hun onvrede te melden.





"Onze directie nam meteen contact met de eis de balustrades te verwijderen. Het ABVV bestrijdt de installatie van zulke voorzieningen die de armen verjagen, in plaats van armoede aan te pakken." Het fonds laat weten dat ze in september samenzit met de verschillende verantwoordelijke instanties van de renovatie. Zij bekijken hoe ze het probleem zullen aanpakken. Of de relingen in de tussentijd al dan niet weggehaald worden, konden ze niet bevestigen. (DCFS)