'Amateurs' fietsen nu al Tour 2019 TWEEDE EDITIE VAN FIETSEVENEMENT LOKT 3.000 SPORTIEVELINGEN WOUTER HERTOGS

18 juni 2018

02u27 0 Brussel Drieduizend deelnemers en amper verkeersproblemen: de tweede editie van de BXL Tour werd gisteren een groot succes. Het parcours bood liefhebbers een voorsmaakje van wat de profrenners volgend jaar te wachten staat wanneer het startschot van de Tour de France in Brussel gegeven wordt.

BXL Tour moest het dit jaar anders doen, nadat de eerste editie vorig jaar regelrechte verkeerschaos veroorzaakt had. Toen moesten automobilisten urenlang aanschuiven, en dat op een zondag. "Een verschrikking", gaf zelfs Brussel Mobiliteit toen toe. De angst zat er dan ook in dat zo'n scenario opnieuw mogelijk was, maar de organisatoren hadden gelukkig hun voorzorgen genomen met een nieuw en lichter parcours - veertig kilometer in plaats van vijftig - waardoor minder straten afgesloten moesten worden. Het werkte: alles verliep veel vlotter dan vorig jaar en de aandacht kon van de wagen naar de fiets verschoven worden.





En fietsers waren er genoeg in de hoofdstad. Meer dan drieduizend deelnemers gingen van het Paleizenplein tot de voet van het Atomium op de trappers. "Het verliep allemaal heel wat vlotter dan vorig jaar", zegt organisatrice Marina Bresciano. "Bovenal zat de sfeer ook goed, wat natuurlijk zeer belangrijk is."





"Uurtje over gedaan"

Ook de fietsers zelf waren opgetogen. "Ik heb vorig jaar ook deelgenomen en dat is toen goed meegevallen", zegt Brusselaar Arnaud. "Daarom heb ik nu nog eens de fiets van stal gehaald. Het parcours was snel afgewerkt, maar zeer goed uitgestippeld. We hebben er een uur over gedaan. Maar die veertig kilometer per uur voel ik nu wel."





Dat nieuwe parcours werd in maart aangekondigd. Het plan was toen om een parcours van 28 kilometer uit te werken. Het zou een exacte kopie worden van de ploegentijdrit in de Tour de France, die volgend jaar in onze hoofdstad vertrekt. Maar meteen barstte een storm van protest los. "Niet uitdagend genoeg", klonk het. Hierop werd er nog eens twaalf kilometer aan toegevoegd. Bij aankomst aan de Van Praetbrug maakten de renners een lange lus via de Vilvoordelaan, tot aan de Budasteenweg en terug. Hierdoor konden ze zelf proeven van de eerste rit van de Tour. De parcourswijziging bracht hen ook langs het Kasteel van Laken, waar de aankomst van de eerste etappe van de Grand Départ 2019 van de Tour de France gepland is.





Het langere parcours werd aangepast aan de geoefende fietser, maar was toch nog altijd niet voor iedereen perfect. "Er hadden best wat meer hellingen in gemogen", vindt Gilles. "Maar misschien zeg ik dat omdat ik eerder een klimmerstype ben. (lacht) Al had zo'n ingreep het wel nog leuker gemaakt. Nu goed, misschien zoek ik spijkers op laag water. Het was een mooie editie en we hebben ons goed geamuseerd. Dat is het belangrijkste."