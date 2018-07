"Als stad het niet weghaalt, doen wij het" BUREN DREIGEN 'LELIJK KUNSTWERK' OP ZATERDAGPLEIN ZELF AF TE BREKEN FREYA DE COSTER

28 juli 2018

02u47 0 Brussel Lelijk, belemmerend en zelfs gevaarlijk. De buurtbewoners van het Zaterdagplein zijn het nieuwe kunstwerk dat een maand geleden ingehuldigd werd nu al beu. Nochtans moet 'TactileRiver' de handelswijk een nieuw elan geven. "Als de stad het niet weghaalt, breken we het zelf af", klinkt het dreigend.

Des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Toch zijn de bewoners rond het Zaterdagplein het volkomen eens: het nieuwe kunstwerk dat op 21 juni ingehuldigd werd, is oerlelijk. "Bovendien kunnen fietsers en rolstoelgebruikers er niet meer door en ook de doorgang voor de hulpdiensten en leveranciers wordt beperkt", zegt bewoonster Katherine Retsin. "Gevaarlijk voor de veiligheid van de bewoners."





Bovendien zou het betwiste werk niet overeen stemmen met het vooropgestelde project. "De stad beloofde een kunstwerk dat egaal in de kasseien wordt ingewerkt. Maar dat bleek te moeilijk en zou te lang duren", zegt Lucas Catherine. "Schepenen Els Ampe en Marion Lemesre wilden het kunstwerk duidelijk koste wat kost voor de sperperiode van de verkiezingen inhuldigen. Nu hebben we 50.000 euro aan belastingsgeld weggegooid aan een kunstwerk dat niet eens naar behoren past."





Het kunstwerk is tijdelijk en blijft tot 22 september staan. Dat weerhield de buurtbewoners er niet van om 'TactileRiver' woensdag te bekladden met leuzes als 'cry me a river' en 'vrije ruimte voor iedereen'. Een duidelijk signaal om hun ongenoegen te spuien. "We geven de gemeente tot 15 augustus om het kunstwerk weg te halen. Zo niet, zullen we het een dag later eigenhandig demonteren of symbolisch afbreken."





Proefproject

Maar aan die dreiging lijkt de stad geen gehoor te geven. "De bewoners hebben er alle belang bij dat iedereen die duurzaam in de buurt investeert, wordt ondersteund door de stad", reageert Els Ampe. "De bedoeling is om meer een plein te maken van het Zaterdagplein. Het kunstwerk is tijdelijk en een proefproject voor een definitief plan. En dan zal het niveauverschil het voetpad en het middenstuk wel degelijk worden weggewerkt."





Renaud Gerin, eigenaar van drogisterij Le Lion en lid van de handelsvereniging is helemaal niet te spreken over de acties van de bewoners. "We probeerden te praten en hebben al enkele toegevingen gedaan. Het kunstwerk werd lichter gekleurd en we wilden zitbanken en bloembakken plaatsen om het plein aangenamer te maken. Hoe zij reageren, is gewoon kinderachtig."





Klacht van kunstenaar

Ook de kunstenaar zelf is misnoegd. "Respectloos hoe ze het kunstwerk zomaar vandaliseren. Ik dien klacht in bij de politie", zegt Benoit Joveneau. Ondertussen werd een ramp geinstalleerd aan de streelrivier, zodat verhuiswagens of pompiers er toch op kunnen rijden als dat nodig is. "Goed", reageert Catherine. "Voor mijn part rijden ze het ding gewoon stuk."