"Absolute topeditie Brussel Bad" OPENLUCHTSTRAND MOET VOOR VOLGEND JAAR OP ZOEK NAAR NIEUWE LOCATIE DIMITRI BERLANGER

13 augustus 2018

02u28 0 Brussel De zeventiende editie van Brussel Bad was een 'absolute topeditie'. Gisteren gingen de deuren van het openluchtstrand dicht. Bezoekerscijfers zijn er nog niet, maar vast staat dat de 324.000 van vorig jaar ruimschoots werden overschreden. Intussen is nog niet duidelijk waar de volgende editie zal plaatsvinden.

Brussel Bad opende op 6 juli voor de zeventiende keer op de Akenkaai en de Bécokaai. De site kreeg enigszins een nieuwe look dit jaar, want de activiteiten op de Bécokaai werden stevig uitgebreid met een sportzone van 850 vierkante meter, waar er duchtig aan onder andere beachvolleybal, beachrugby of petanque kon gedaan worden en er ook verschillende initiaties yoga en gevechtsporten plaatsvonden. Zoals elk jaar was er op beide oevers heel wat te drinken en te eten bij de 36 marktkramers. Om beide oevers te verbinden, werd de tijdelijke wandelbrug over het kanaal voor de tweede keer opgetrokken.





Gisteren werd een punt gezet achter deze Brussel Bad. "Het was een absolute topeditie. Volgens de handelaars die er vanaf het begin bij waren zelfs één van de beste", zegt Marina Bresciani van organisator Brussels Major Events (BME). "De warmte heeft ons alleszins geen nadeel bezorgd. Mensen hebben zich niet laten afschrikken. Vooral 's avonds was het terrein overvol. Maar ook overdag daagden heel wat mensen op ondanks de hitte. De terrassen waren dan ook veelal afgeschermd van de zon en we hadden ook speciaal waterverstuivers en -fonteintjes voorzien om zich te te kunnen verfrissen. Bovendien zorgt het kanaal toch ook voor een engszins verkoelend effect."





Cijfers zijn er nog niet. "Maar de 324.000 bezoekers van vorig jaar - toen het niet zo'n goede editie was - hebben we zeker ruimschoots overschreden." Vraag is nu wat de toekomst brengt.





Op zoek naar nieuwe locatie

Brussel Bad moet voor 2019 op zoek naar een nieuwe locatie, want de verbouwingen aan het museum Kanal zorgen ervoor dat er geen plaats meer zal zijn op de Akenkaai. Wat die locatie wordt, is nog niet beslist. "We zijn dit samen met de stad Brussel en de andere partners aan het bekijken. We zullen ons moeten aanpassen in 2019 en misschien een nieuwe vaste stek zoeken voor 2020 en later", vervolgt Bresciani. "We kunnen naar een overgangsjaar of een nieuwe vaste locatie, maar we overwegen nog alle opties. We weten dat het voor de stad Brussel zeer belangrijk is om een tijdelijk strand in te richten, maar we bekijken het positief. We kunnen ons heruitvinden."