'Aankleder' Manneken Pis overleden JACQUES (75) DERTIG JAAR LANG VERANTWOORDELIJK VOOR DE KOSTUUMS SILKE VANDENBROECK

05 februari 2018

02u41 0 Brussel Jacques Stroobants, de man achter de kostuums van Manneken Pis, is op 75-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Jacques verzorgde al sinds de jaren 70 tot aan zijn pensioen de kleren van het Manneken. Weduwe Yvonne De Schrijver maakte meer dan 200 outfits.

In 1975 werd Jacques officieel de 'aankleder' van Manneken Pis. Hij deed dat tot hij in 2005 op pensioen ging. "Het is eigenlijk toevallig dat hij de aankleder is geworden. Hij werkte als ambtenaar voor de stad Brussel toen zijn voorganger op pensioen ging. Als Brusselaar vond hij het een hele eer om voor Manneken Pis te zorgen", zegt zijn vrouw Yvonne. "Vroeger trok hij elke dag naar het beeldje om het aan te kleden. Zijn dag eindigde om 16 uur, maar dat vond Jacques te vroeg om het Manneken opnieuw uit te kleden. Hij kwam om 16 uur eerst naar huis en rond 18.30 uur vertrok hij terug naar Brussel om zijn werk af te maken. Ook tijdens alle feestdagen stond mijn man paraat om Manneken Pis uit te dossen. Jacques was echt gepassioneerd. Het was niet gewoon zijn werk, het was zijn passie."





Namaakbeeldje als paspop

De passie van Jacques had een grote invloed op het leven van zijn familie. "In het begin gaven ze de kleertjes gewoon aan mijn man mee. Al bleek dan vaak dat er nog iets mis mee was, zodat ik ze nog moest retoucheren", vertelt Yvonne. "Uiteindelijk besliste ik om de kleertjes zelf te maken. Ik heb hier zelfs een namaakbeeldje van Manneken Pis staan zodat ik precies wist hoe ik de kleertjes moest maken. Ik denk dat ik wel meer dan 200 outfits heb gemaakt. Dat was ook niet altijd even gemakkelijk. Soms vroegen ze me pas een dag op voorhand om een outfit te maken. Maar ik heb het altijd met veel plezier gedaan."





Kindje in koffer verstopt

Jacques maakte heel wat ongewone dingen mee. Zo stond hij in 1996 klaar om te vertrekken naar de Spaanse kuststad Benalmadena, waar ook een beeldje van Manneken Pis staat, toen hij vernam dat het beeldje gestolen was. Dus trok hij naar het kuststadje met een nieuw beeldje. Alleen werd Jacques bij de check-in op de luchthaven van Zaventem plots tegengehouden door de douane. Die dachten dat hij een kindje in zijn koffer had verstopt. Eenmaal hij zijn plannen had verduidelijkt, mocht Jacques dan toch het vliegtuig opstappen.





Hard verdict

Na zijn pensioen in 2005 vond Jacques een nieuwe passie, zijn tuin. "Die tuin moest er altijd piekfijn uitzien. Het moest tot op de millimeter correct zijn. Maar helaas werd mijn man ziek. Hij kreeg het harde verdict: longkanker. Er waren zelfs uitzaaiingen naar de hersenen, dus het zag er niet goed uit. Jacques wou absoluut niet in het ziekenhuis blijven. Daarom besloten we om hem thuis te verzorgen. Helaas is hij vrijdag, na slechts enkele dagen thuis, overleden. Om klokslag 12 uur 's middags. Ik besef het nog niet helemaal, dat Jacques er niet meer is. De klap zal binnenkort wel komen, ben ik bang. Gelukkig kan ik rekenen op de steun van mijn familie."





Ter ere van Jacques zal Manneken Pis zaterdag van 9 uur tot 10 uur uitgedost worden in het werkplunje van zijn aankleder.