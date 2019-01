“200 meter is voor personen met een handicap veel verder dan voor mensen zonder” Nieuwe sensibiliseringscampagne RESPECT moet chauffeurs oproepen om minder egoïstisch te zijn Jasmijn Van Raemdonck

24 januari 2019

15u22 0 Brussel Wat gebeurt er wanneer je een hele parkeerzone op de drukke Waterloosesteenweg plots volledig voorbehoud voor mensen met een handicap? Dat werd donderdag uitgetest bij de aftrap van de sensibiliseringscampagne RESPECT die Brusselaars bewust moet maken van de problematiek rond parkeerplaatsen voor mensen met een handicap.

De automobilisten op de drukke Waterloosesteenweg keken vreemd op wanneer hun favoriete parkeerplek van de ene op de andere dag blauw kleurde en zo werd voorbehouden voor mensen met een handicap. De chauffeurs die het erop waagden om toch op deze parkeerplaatsen te gaan staan, werden verrast door het videoteam dat undercover de parkeerstrook in de gaten hield. Zij kregen een brochure mee die hen wijst op de moeilijkheden die mensen met een handicap ondervinden. Chauffeurs worden opgeroepen om minder egoïstisch te zijn en vooral om respect te tonen.

Snel een broodje halen

“Het was maar voor vijf minuutjes”, krijgt rolstoelgebruiker Frank Sioen wel vaker als excuus te horen. Chauffeurs die voorbehouden parkeerplaatsen innemen, zijn voor hem geen uitzondering. De jongeman woont in Zonhoven en pendelt voor zijn job elke dag naar het centrum van Brussel. “Aan de overkant van de straat is een broodjesbar. Mensen durven dan wel eens op de voorbehouden parkeerplek te gaan staan”, vertelt Frank. Mensen denken volgens hem dat het geen kwaad kan om daar voor een korte tijd te parkeren. Toch vormen die paar minuten een extra obstakel voor chauffeurs met een beperking. “Ofwel moeten we een stuk verder van onze bestemming parkeren ofwel moeten we de straat blokkeren tot die personen terug zijn”, vertelt hij. Hij roept chauffeurs op om verderop een normale parkeerplek te zoeken. “200 meter is voor personen met een handicap veel verder dan voor mensen zonder”.

116 euro boete

Brussel telt in totaal 265.000 parkeerplaatsen op de openbare weg waarvan slechts 4244 zijn voorbehouden voor mensen met een beperking. “Juist daarom is de noodzaak zo groot om deze plaatsen voor mensen met een beperking vrij te houden”, zegt Brussels staatssecretaris Bianca Debaets. De voor hen voorbehouden plaatsen worden volgens haar nog te vaak ingenomen door automobilisten die daar niets te zoeken hebben. De politie stelde afgelopen jaar in het Brussels gewest 6.957 overtredingen vast op voorbehouden parkeerplaatsen. “Dat is onrespectvol en pijnlijk voor de mensen die deze plaatsen echt nodig hebben”, vindt Debaets. Chauffeurs die zo’n overtreding begaan, riskeren een boete van 116 euro die zelfs kan oplopen na een tweede inbreuk. Ook de takelkosten bedragen 50 euro per dag. In het kader van de campagne zal de politie de komende weken strenger toekijken op foutparkeerders die de plaats van personen met een handicap innemen.

Ook het openbaar vervoer moet mee

Frank vraagt allereerst aan chauffeurs om meer begrip te tonen voor mensen met een handicap maar hoop met deze campagne ook de verschillende maatschappijen van het openbaar vervoer aan te spreken. De auto blijft volgens hem jammer genoeg het handigste vervoersmiddel voor mensen met een beperking. “Trein pop, trein af. Bus op, bus af. Tram op, tram af. Dat is voor mensen in een rolstoel niet vanzelfsprekend”, legt Frank uit. “Bovendien moeten we op voorhand een plaats reserveren om het openbaar vervoer te kunnen nemen én moeten we een halfuur op voorhand in het station zijn”. Hij hoopt dat het openbaar vervoer in de toekomst toegankelijker zal worden gemaakt, ook voor mensen met een beperking.