Zwemverbod door blauwalgen 02 augustus 2018

02u45 0

Er zijn blauwalgen aanwezig in de Brugse reien. Dat blijkt uit de laboresultaten. Contact met besmet water kan schadelijk zijn voor mens en dier. Daarom komt er een zwemverbod in de zwemzone ter hoogte van de Coupure en in de Langerei. Dat geldt ook in het weekend. Daarnaast zijn ook kajakken en vissen verboden. Het is moeilijk om te voorspellen hoelang de bacteriën in het water aanwezig zullen blijven. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen helpt alvast niet. Ter hoogte van de zwemzone aan de Coupure probeert de stad via het plaatsen van beluchters extra stroming in het water te brengen. (MMB)