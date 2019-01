Zwempaviljoen Triënnale bekroond Bart Huysentruyt

15 januari 2019

15u05 0 Brugge Het toonaangevend online architectuurmagazine Dezeen met vestigingen in Londen en New York heeft het het selgascano pavilion, dat vorige zomer te zien was aan de Coupure in Brugge tijdens de Triënnale, bekroond.

Het zwempaviljoen staat bij de tien mooiste paviljoenen van 2018. Dezeen volgt de architectuurwereld op de voet en bereikt twee miljoen unieke bezoekers per maand. “Dat Triënnale Brugge met het selgascano pavilion wordt bekroond is een hele eer en bewijst dat hedendaagse kunst en architectuur Brugge internationaal op de kaart heeft gezet”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Dat de kleurrijke installatie bovendien als eerste van de tien wordt genoemd en de homepage siert maakt ons dubbel trots in Brugge.”

De Triënnale-editie van 2018 trok zo’n 400.000 bezoekers. Naast het selgascano-paviljoen was ook de Skyscraper-walvis aan het Jan Van Eyck-plein een grote publiekstrekker. Die walvis is vanaf vrijdag 18 januari zes maanden lang in Utrecht te bewonderen. Ook andere Europese steden zijn geïnteresseerd om de Skyscraper-walvis tijdelijk te huisvesten. In 2021 komt er zeker een derde Triënnale.