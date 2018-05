Zwemmen in reien blijft verboden 01 juni 2018

De stad Brugge en de politie stellen vast dat sommigen in dit warme weer nog steeds in het koude water van de reien springen. De stad waarschuwde eerder al dat dit absoluut verboden is.





"We vragen uitdrukkelijk om dit niet te doen, want zwemmen in de reien is nog altijd gevaarliijk. Er zijn heel wat risico's aan verbonden", klinkt het. De stad is bovendien niet aansprakelijk bij ongevallen. De politie zal op dit verbod streng toezien.





"We benadrukken dat recreatieve zwemmers op zaterdagen en zondagen in juli en augustus van harte welkom zijn in de reien. Dan is er een duidelijk afgebakende zwemzone mét toezicht van redders. Zo kan iedereen veilig zwemmen. Daarnaast zullen er dan ook faciliteiten voorzien zijn, die er voorlopig nog niet zijn", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). (MMB)