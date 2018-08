Zwemmen in Coupure blijft verboden 20 augustus 2018

Het blijft verboden om te zwemmen in de Brugse reien ter hoogte van de Coupure. Er is nog steeds een gebrek aan zuurstof in het water en er zijn nog altijd blauwalgen aanwezig. Hetzelfde recreatieverbod geldt ook voor het Boudewijnkanaal. Daar is het al sinds 3 augusuts verboden te zwemmen, vissen, kajakken of andere watersport en -recreatie uit te oefenen. Het is ook verboden om schaaldieren zoals kreeften en mosselen en vissen uit het Boudewijnkanaal mee te nemen voor consumptie. (BHT)