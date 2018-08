Zwemmen aan Coupure mag weer 25 augustus 2018

Het tijdelijk zwemverbod aan de Coupure in de Brugse reien is weer opgeheven. Dat betekent dat er dit weekend weer mag gezwommen worden aan het paviljoen van Selgascano.





De drijflaag met blauwalgen is verdwenen en het zogenaamde microcystinegehalte is weer nul. Elke zaterdag en zondag mag daar gezwommen worden. Er zijn redders aanwezig.





Het recreatieverbod in het Boudewijnkanaal blijft dan weer wél van kracht. Dat geldt al sinds 3 augustus. Er is daar nog steeds een gebrek aan zuurstof in het water. Het blijft verboden om er te zwemmen, te kajakken of te vissen. (BHT)