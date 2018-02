Zwem niet meer in Olympia, maar in Lago Olympia 02 februari 2018

02u48 0 Brugge Het S&R Olympiabad in Brugge heeft een nieuwe naam: Lago Olympia. Ex-Miss België Cilou Annys mocht die gisteren officieel bekend maken.

Het drukbezochte zwembad, dat sinds de opening al één miljoen bezoekers mocht ontvangen, vond dat de benaming S&R erg verwarrend was voor de klanten. "Niemand wist waar die letters voor stonden", zegt centrummanager Bart Dupon.





"We zochten een naam voor alle zes zwembaden van S&R, die de lading wel dekt. Lago is Italiaans en staat voor meer. In dit geval dan: meer water en meer plezier." In Brugge werken 36 personeelsleden. Er stroomt 3 miljoen liter zwembadwater. "We zien dat de investeringen van vorig jaar, in onder meer wellness en glijbanen, renderen. Meer jonge klanten, maar ook meer liefhebbers van sauna en bubbelbaden, komen hier genieten. De bezoekerscijfers gaan de hoogte in", aldus Dupon. (BHT)