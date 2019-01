Zwart hek in stadhuis weer open: “Symbolisch, want iedereen is hier welkom” Bart Huysentruyt

23 januari 2019

17u48 0 Brugge Het zware zwarte hekken in het stadhuis, tussen het museale gedeelte en de burelen en toiletten, staat weer wagenwijd open. Het is een opvallende maatregel van de nieuwe burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

“Het was één van mijn voornemens bij de start van mijn burgemeesterschap”, reageert hij. “Een symbolische daad ook, want iedereen van welke rang of stand ook, is hier welkom. Er zijn geen drempels, geen hekkens die de burgemeester van zijn inwoners en toeristen moet scheiden.” De fauw knoopt zo weer aan met de traditie van onder burgemeester Patrick Moenaert, die het hekken ook open liet staan. Dat zorgt wel eens voor wat verwarring bij toeristen, die in het stadhuis gebruik komen maken van de toiletten of toevallig in een bureau terechtkomen. “Maar dat is echt een uitzondering", weet De fauw. Het was de vorige burgemeester Renaat Landuyt die het hekken wat meer gesloten hield.