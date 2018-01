Zware celstraf voor smokkelaars die illegalen in motorruimtes stopten 02u33 0

Twee Algerijnse dertigers kregen 5 en 6 jaar cel omdat ze illegalen wilden smokkelen naar het Verenigd Koninkrijk. Op 29 januari vond de politie in de haven van Zeebrugge drie vluchtelingen verstopt in een toeristenbus. Ze bevonden zich in de piepkleine ruimte waar de motor van de bussen zit. Volgens het openbaar ministerie het bewijs dat de smokkelaars steeds driester te werk gaan en werkelijk met het leven van de illegalen spelen. De vluchtelingen werden aan de Dienst Vreemdelingenzaken uitgeleverd. Uit onderzoek bleek dat ze opgepikt werden in Oostende en met een Renault Clio naar ofwel de Bargeweg in Zeebrugge of de Mercatorlaan in Oostende werden gebracht. Daar zochten de Algerijnen geschikte bussen uit om de mensen in te verstoppen. De twee mensensmokkelaars werden geïdentificeerd en op 19 juni konden ze opgepakt worden. Toen probeerden ze opnieuw illegalen te smokkelen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor minstens 5 van die smokkelpartijen, maar wellicht zijn het er veel meer. Ze kregen voor die feiten 5 jaar cel, waarvan 1 jaar met uitstel, en 6 jaar effectief, omdat de tweede beklaagde eerder al veroordeeld werd. Ze kregen ook elk een geldboete van 40.000 euro, dat komt neer op 8.000 euro per slachtoffer. (JHM)