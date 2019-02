Zware brand vernielt rijwoning: bewoners kunnen tijdig ontkomen Brandweer kan vermijden dat vuur zich verder verspreidt Mathias Mariën

06 februari 2019

19u56 31 Brugge Langs de Schaakstraat in Brugge is woensdagavond een zware brand ontstaan in een rijwoning. De brandweer had de situatie vrij snel onder controle, maar het huis liep desondanks zware schade op en is onbewoonbaar. De oorzaak wordt verder onderzocht. Mogelijk is een kortsluiting op de zolderverdieping de boosdoener.

Het vuur ontstond omstreeks 18.20 uur langs de Schaakstraat in Sint-kruis. De bewoners van de woning hadden net hun haard aangestoken toen ze een sterke brandgeur roken. Aanvankelijk werd dan ook gedacht aan een (kleine) schouwbrand. “Tijdens de rit naar de Schaakstraat kregen de ploegen echter al de melding dat de vlammen door het dak sloegen”, klinkt het bij de brandweer. Verschillende ploegen gingen ter plaatse. Bij aankomst had de brand al grote schade aangericht.

Onbewoonbaar

Op dat moment hadden de bewoners van de rijwoning hun huis al veilig kunnen verlaten. Ook de buren verlieten hun huis. De toegesnelde brandweer kon wel vermijden dat het vuur oversloeg. “We hadden de situatie tijdens de bluswerken relatief snel onder controle. Er was ook niemand meer aanwezig in de woning. Gewonden vielen er niet, al is de schadewel heel groot”, klinkt het bij de hulpdiensten. De vlammenzee had ondertussen heel wat nieuwsgierigen op straat gelokt. De politie stelde uit veiligheidsoverwegingen een perimeter in en hield iedereen op een afstand. De bewoners van de woning konden niks anders dan lijdzaam toezien hoe hun huis in vlammen opging. De schade is enorm. De volledige boven- en zolderverdieping is vernield en ook in de rest van het huis is er zware rook- en waterschade. Van het dak bleef amper nog iets over. De brandweer verklaarde het huis dan ook onbewoonbaar. Morgen zal nog duidelijk worden hoe groot de schade is.

Kortsluiting?

Wat de brand precies veroorzaakte was woensdagavond nog niet helemaal duidelijk. Mogelijk ging het om een kortsluiting op de zolderverdieping. Verder onderzoek zal dat moeten uitwijzen. De Brugse brandweer bleef nog enige tijd ter plaatse om na te blussen en de situatie te beveiligen. De getroffen bewoners werden ter plaatse opgevangen door familieleden en moeten wellicht voor lange tijd elders onderdak zoeken.