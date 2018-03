Zware botsing op kruispunt 06 maart 2018

Op het kruispunt van de Lodistraat en Proosdijstraat in Hertsberge is zondagavond even voor 20 uur een zwaar ongeval gebeurd. Een 28-jarige vrouw uit Brugge en 69-jarige man uit Torhout botsten er met hun wagens op elkaar. De Audi Q5 en de Mercedes 200 GLK kwamen door de klap terecht op de middengeleider. Beide bestuurders kwamen met de schrik vrij. (SDVO)