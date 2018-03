Zware boete en rijverbod voor ex-horecacoach 13 maart 2018

De voormalige Brugse horecacoach heeft van de rechter 3.600 euro boete, waarvan een groot deel met uitstel, en 75 dagen rijverbod gekregen. Daarnaast moet hij nog medische en psychologische proeven ondergaan.





De stad zette zijn horecacoach aan de kant, nadat de man op 18 juni vorig jaar betrokken was geraakt bij een verkeersongeval met vluchtmisdrijf. Daarbij had hij meer dan 2 promille alcohol in zijn bloed. De man was op de terugweg van een feestje toen hij tegen een geparkeerd voertuig langs de Coupure reed. Veel leek hem dat niet te deren. Ondanks een getuige, een ex-commissaris, liep hij weg naar huis.





Thuisblijven na het ongeval deed de toenmalige horecacoach niet. Hij nam zijn fiets, reed terug naar het ongeval en deed tegen de politie alsof zijn neus bloedde. De agenten roken argwaan en vroegen of het zijn wagen was. De horecacoach kon niet anders dan alles toegeven. Bovendien bleek zijn zwaar beschadigde wagen niet gekeurd. Hij tekende nog zonder succes beroep aan tegen zijn ontslag. Een blik op zijn toenmalige jobomschrijving - de coach werkte onder meer aan alcoholpreventie bij jongeren in de horecazaken - toonde aan dat zijn functioneren niet meer geloofwaardig was. (MMB)