Zware autobrand op parking Vives tijdens examens studenten werken verder terwijl vlammenzee vijf wagens vernielt

02u53 0 Mathias Mariën De brand begon bij de wagen van Siemen Uittenhove, een Kia Venga. Brugge Op de parking van hogeschool Vives zijn gisterochtend vijf auto's volledig in vlammen opgegaan. Campusdirecteur Lieven Vandebuerie probeerde nog zelf het vuur te blussen. "Helaas zonder resultaat: door de hevige wind was het onmogelijk om de vlammen te doven", zegt Vandebuerie. Bij aankomst van de hulpdiensten waren de voertuigen al volledig vernield.

Niet de examens, wel de autobranden waren gisterenochtend gespreksonderwerp nummer één onder de studenten van hogeschool Vives in Sint-Michiels. De beelden spraken dan ook voor zich. Om 8.30 uur vloog een Kia Venga op de parking plots in brand. In geen tijd sloegen de vlammen over naar vier andere voertuigen die vlakbij geparkeerd stonden. Campusdirecteur Lieven Vandebuerie was als een van de eersten ter plaatse.





"Ik zag hoe de vlammen zich verspreidden. 'Ik moet blussen', flitste het door mijn hoofd. Met twee brandblusapparaten probeerde ik nog te redden wat er te redden viel. Maar zonder resultaat: door de hevige wind was het onmogelijk om de vlammen te doven", zegt Vandebuerie. De brandweer had de handen vol met de bluswerken en probeerde grote schade aan andere voertuigen te voorkomen. Vijf wagens zijn rijp voor de schroothoop. Minstens drie andere voertuigen liepen schade op. Naar de precieze oorzaak is het voorlopig gissen.





Mathias Mariën Enkele studenten maakten beelden van de brand met hun smartphone.

Examen onderbroken

Een ideale voorbereiding op de examens was de zware brand niet. De schooldirectie probeerde ondanks de moeilijke omstandigheden het hoofd koel te houden.





"Een twintigtal studenten wilde naar buiten lopen om zijn wagen te verplaatsen, maar dat hebben we verboden. De veiligheid primeerde", legt Lieven Vandebuerie uit.





Heel wat leerlingen begonnen de brand ook te filmen met hun smartphone. "De eigenaars van de getroffen wagens waren al bezig met hun examen toen het vuur ontstond. Zij konden gelukkig zonder kopzorgen het examen afwerken", aldus Vandebuerie.





Eén studente had minder geluk. Manon Holcomb (25) was volop bezig met haar examen Frans, toen ze uit het lokaal werd geplukt. "Blijkbaar hadden de hulpdiensten problemen om mijn auto te openen. Natuurlijk was het schrikken. Mijn papa belde meteen om te vragen of ik in orde was. Mijn examen is nu met een week uitgesteld", zegt Manon. Het was de eerste keer dat de jonge vrouw met de wagen naar school kwam. Ze wilde zeker op tijd zijn en nam daarom voor een keer niet het openbaar vervoer. "En dan gebeurt zoiets. Meer pech kan je niet hebben. Maar oké, het belangrijkste is dat er niemand gewond raakte." De eigenaar van de Kia Venga die ineens vuur vatte, kon amper geloven wat er gebeurde. "Ik kom hier regelmatig studeren met vrienden", zegt Siemen Uittenhove, student Fiscaal Recht in Brussel. "Plots zag ik op de parking een wagen in lichterlaaie staan. Seconden later drong het tot me door: het is die van mij. Ik snap het echt niet. Het voertuig is amper drie jaar oud. Nooit ondervond ik problemen. Mijn grote geluk is dat de brand ontstond op de parking. Je mag niet dromen wat er was gebeurd als zoiets voorvalt tijdens het rijden", zucht Siemen. Vrienden brachten de student terug naar zijn huis in Lichtervelde.





Mathias Mariën De brandweer trachtte de schade aan andere wagens te beperken.

Mathias Mariën De vlammen sloegen over op de wagens naast de Kia.