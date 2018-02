Zwangere vrouw: "Geen gepast geld, dus ik moést van die bus af" 23 februari 2018

02u25 0 Brugge Een zwangere vrouw heeft klacht ingediend bij de ombudsdienst van De Lijn. "Van de buschauffeur moest ik afstappen, omdat ik alleen met een briefje van 20 euro kon betalen", zegt ze. "Ik kreeg gewoon de kans niet om haar een overschrijvingsformulier te geven. Ze is zélf boos van de bus gestapt", reageert de chauffeur.

De 26-jarige vrouw uit Uitkerke, die zeven maanden zwanger is, was gisterochtend net terug van een routinecontrole in het AZ Sint-Jan in Brugge, toen ze bus 13 wou nemen richting station. "Op 20 euro kon de chauffeur geen wisselgeld geven. 'Heb je niks kleiner?', vroeg ze me. Maar ik had geen kleingeld bij. Ook het betalen met mijn gsm lukte niet meteen. Vlak daarna kreeg ik te horen dat ik van de bus moest. Een totaal gebrek aan respect." De twintiger diende klacht in bij de ombudsdienst van De Lijn. "Ik verwacht excuses", stelt ze.





Wisselgeld

Bij de vervoersmaatschappij nuanceren ze het verhaal. "Volgens onze chauffeur is die vrouw helemaal niet van de bus gegooid", zegt woordvoerster Inge Debruyne. "Het klopt dat er niet voldoende wisselgeld aanwezig was. Uitzonderlijk is dat niet. De chauffeur vroeg daarna aan medereizigers of die konden wisselen. Dat was niet het geval. Ook betalen per sms kon de dame niet. Een medereizigster stelde daarna voor dat ze misschien geld kon wisselen aan de balie van het ziekenhuis. Daarop is ze meteen afgestapt. Onze chauffeur had nog een andere optie willen voorstellen, maar kreeg de kans niet meer, aangezien de dame al afgestapt was. Mensen van een bus gooien, is nooit onze bedoeling. Als de vrouw ongemak heeft ervaren, willen we daar onze excuses voor aanbieden", aldus Inge Debruyne. (MMB)