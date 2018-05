Zwaneneieren nog steeds spoorloos 03 mei 2018

02u40 0

Er is nog steeds geen spoor van de zwaneneieren die werden gestolen langs 't Stil Ende in Brugge. De Groendienst deed de afgelopen dagen een oproep naar getuigen in de hoop de buit alsnog terug te krijgen. De voorbije weken werden er minstens 25 gestolen. De Groendienst staat nog steeds voor een raadsel en hoopte via tips de eieren opnieuw op het spoor te komen De kans lijkt dan ook reëel dat de zwaneneieren niet meer terecht zullen komen. Extra moeilijk is het feit dat de dief, eenmaal hij de eieren laat uitbroeden, officieel eigenaar wordt van de zwanenkuikens als hij ze laat ringen. De dader toonde na het bekend maken van het nieuws alvast geen berouw. Hij bracht de buit niet spontaan terug. Wie tips heeft of iets verdachts zag bij een lokale kweker, kan nog steeds terecht bij de Brugse Groendienst. (MMB)