Zwanen mogen opnieuw op reien 11 juni 2018

De zwanen aan het Begijnhof mogen sinds gisterochtend opnieuw op de reien.





Het stadslabo deed de voorbije dagen testen en oordeelde dat het water zuiver genoeg is om de zwanen vrij te laten. De witte parels van Brugge zaten een vijftal dagen afgesloten op het gras, nadat in de reien vervuiling was vastgesteld. Die werd veroorzaakt door een lekkende riolering bij brouwerij De Halve Maan.





"Ondertussen is het zuurstofgehalte in het water boven de 40 procent. In het begin van de week was dat door de vervuiling nog 0 procent", zegt Heidi Demeyer van de Brugse groendienst. De stad Brugge liet dagenlang zuurstof in het water brengen, nu dus met het gewenste resultaat. De slechte bacteriën in het water zijn voldoende afgebroken. Ook de kleur van het water, begin vorige week was die nog pikzwart, is zich aan het normaliseren. (MMB)