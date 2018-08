Zwanen blijven voorlopig op het droge 07 augustus 2018

De zwanen aan 't Stil Ende in Brugge mogen voorlopig nog niet terug op het water. De blauwalgen zijn nog steeds aanwezig in het water, waardoor de zwanen een grote kans op ziektes zouden hebben als ze losgelaten worden. Ze vertoeven de komende tijd op de oever in de schaduw en krijgen verfrissende douches. Het stadsbestuur roept de mensen ook op om de dieren zeker niet te voederen. Ook brood geven mag niet. Daar zitten immers bacteriën in die ziektes kunnen veroorzaken. Vanaf de temperaturen wat zakken en het regent, zou de waterkwaliteit in principe snel moeten beteren. De bevoegde diensten volgen alles nauwgezet op. (MMB)