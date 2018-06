Zwanen blijven nog minstens week aan land 07 juni 2018

De Brugse zwanen aan het Begijnhof zullen nog één tot twee weken niet in het water kunnen. Dat besliste de groendienst na overleg met het stadslabo. "Het zuurstofgehalte in het water was op een bepaald moment nul procent. Het water in de Reien is aan het herstellen, maar we mogen geen enkel risico nemen", zegt Heidi Demeyer van de groendienst.





De zwanen zitten op het droge nadat dinsdagochtend bekend raakte dat het water in de Reien op bepaalde plaatsen sterk vervuild is. De oorzaak daarvan was een lek in de riolering van brouwerij De Halve Maan. Ondertussen probeert de stad Brugge nog steeds op allerlei manieren zuurstof in het water te krijgen. Het volledig op peil brengen van het zuurstofgehalte in het water zal echter nog even in beslag nemen. In die tijd blijven de zwanen op het grasveld. De kans op ziektes is te groot als ze wél in het vervuilde water zouden zitten. (MMB)