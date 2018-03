Zwaargewonde Cercle-supporter duimt mee voor promotie 10 maart 2018

02u35 0 Brugge Als de spelers van Cercle Brugge extra motivatie zoeken voor de cruciale titelwedstrijd tegen Beerschot-Wilrijk, denken ze best even aan Alexander Boi (39).

De fanatieke Cerclesupporter kan sinds kort opnieuw praten en wandelen na een zwaar verkeersongeval eind januari. "Ik heb hem al verteld dat 'we' het onszelf weer moeilijk hebben gemaakt in de heenwedstrijd. De promotie zou een fantastisch geschenk voor hem zijn", zegt zijn broer en Cercle-icoon Frederik Boi.





De wedstrijd op televisie volgen zit er nog niet in voor Alexander, nadat hij op 27 januari werd opgeschept door een wagen na de wedstrijd tegen Roeselare. Tóch zal zijn familie hem na het laatste fluitsignaal zo snel mogelijk inlichten over de afloop van het promotieduel. Na het ongeval voor zijn eigen deur langs de Doornstraat is het al een heuse prestatie dat de fanatieke supporter opnieuw bij bewustzijn is. "Sinds kort kan hij kleine afstanden wandelen. Ook praten lukt steeds beter. Alexander is nog wat verward, maar onlogisch is dat niet na alle medicatie. Maandag volgt een nieuwe operatie waarbij zijn schedel wordt teruggeplaatst", zegt zijn broer Frederik. "Ik vertelde hem de voorbije weken alles over de spannende strijd van Cercle voor promotie. Een klinkende overwinning en terugkeer naar eerste klasse zou heel mooi zijn voor hem."





(MMB)