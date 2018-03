Zwaargewond na klap tegen paal 24 maart 2018

Langs de Zeelaan in Brugge is gisteren even na 14 uur een Hyundai gecrasht. De bestuurder verloor op de baan tussen Brugge en Lissewege de controle over het stuur en kwam naast de weg terecht.





De wagen belandde tegen een verkeerspaal en kwam met een zware klap in de weide naast de Zeelaan tot stilstand. De wagen ging over de kop en de bestuurder kon niet op eigen kracht het voertuig verlaten. De brandweer kwam ter plaatse en hielp het slachtoffer uit de verhakkelde auto. Ook de Mug-helikopter landde op de Zeelaan. De bestuurder raakte zwaargewond, maar verkeert niet in levensgevaar.





Door het ongeval was er korte tijd verkeershinder. Het wrak werd weggetakeld. (MMB)