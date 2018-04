Zwaar beveiligde expo over WO I 11 VICTORIA CROSSES ZIJN ABSOLUTE BLIKVANGER BART HUYSENTRUYT

19 april 2018

02u40 0 Brugge In het Provinciaal Hof op de Markt in Brugge loopt vanaf maandag een expo over de duikbotenoorlog tijdens WO I. Er zijn 11 Victoria Crosses, met een miljoenenwaarde, te bezichtigen. Die worden zwaar beveiligd.

'1914-1918 De slag om de Noordzee' opent op maandag 23 april de deuren in het Provinciaal Hof op de Markt in Brugge. Niet toevallig daar, want in hetzelfde gebouw orkestreerde de Duitse Kriegsmarine de zo gevreesde duikbotenoorlog in Zeebrugge en Oostende.





St.-George's Day

Winston Churchill zei ooit: "Het enige dat me beangstigde tijdens de oorlog was de U-bootdreiging."





Vier jaar lang huisvestten de bezette havens van Brugge, Oostende en Zeebrugge een indrukwekkende vloot Duitse duikboten. Die onderzeeërs hebben meer dan 2.500 schepen gekelderd. Op 23 april 1918, op St.-George's Day sloeg de Royal Navy terug en ondernam een gedurfde maritieme actie om de zwaar verdedigde duikboothavens uit te schakelen. Die dag wordt komende zaterdag uitgebreid herdacht in Zeebrugge.





UB-29

Vier jaar lang werkte het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) de prestigieuze expositie uit. Want er zijn objecten te zien, die nergens anders ter wereld ooit bij elkaar verzameld werden. Dat gaat onder meer over het zware kanon van een Duitse UB-29- duikboot, die vorige zomer nog voor onze Belgische kust werd opgevist. De boot zonk in 1917. "Een wereldprimeur", zegt gouverneur Carl Decaluwé, zelf een groot liefhebber. "Maar de grootste stunt is het samenbrengen van 11 Victoria Crosses. De medailles zijn de hoogste onderscheiding die je als militair kan krijgen in het Verenigd Koninkrijk. Ze zijn van zeer grote waarde (geschat op zo'n miljoen euro per stuk, red.) en worden dus zwaar beveiligd. Daar geven we geen details over. Het is uniek dat we die 11 onderscheidingen hier kunnen tentoonstellen. Ze zijn namelijk verspreid over musea en particulieren over de hele wereld."





Torpedo uit WOI

Naast de Victoria Crosses etaleert de expo een nog ongeschonden torpedo van 700 kilogram uit de Eerste Wereldoorlog, eigendom van het War Heritage Institute en een maand geleden nog onder politiebegeleiding in Brugge afgeleverd. Verder vind je er ook persoonlijke spullen van bemanningsleden van Britse en Duitse boten, zeldzame geheime handboeken en een op de grond nagetekende versie van een duikboot. Je kan zelf proberen om te passen in het smalle toegangsluik.





Churchill

Curator Tomas Termote is danig onder de indruk. "Dit is een tentoonstelling die door liefhebbers en kenners bijzonder zal gesmaakt worden. Geen toeval ook dat Randolf Churchill, achterkleinzoon van Winston, er absoluut bij wil zijn als de expo vrijdag officieel geopend wordt." De expositie is te bezichtigen van zaterdag 21 april tot vrijdag 31 augustus 2018. Hoeveel bezoekers de tentoonstelling mag verwachten, daar wil de gouverneur voorlopig geen cijfer op plakken.