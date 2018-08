Zoveelste inbraak bij KSA 21 augustus 2018

Er is afgelopen weekend opnieuw ingebroken in de lokalen van de KSA in Tempelhof in Brugge. "Alweer", zucht leider Bram Kerckaert van KSA Kriko. "Drie weken geleden werden onze rugzakken en slaapzakken nog gestolen net voordat we op kamp zouden vertrekken. We moesten in allerijl een nieuw zomerkamp zoeken voor de leden. 'Gelukkig' gaat het nu om meer om vandalisme", zegt leider Bram. Enkele vandalen maakten de houten platen voor een raam stuk en gooiden binnen spullen in het rond. Een fiets werd gestolen, maar is teruggevonden. "Het glas van het raam was stuk door een vorige inbraak en we hadden het voorlopig hersteld. In de laatste twee jaar was dit zeker al de zevende inbraak. Wij laten niets waardevols meer achter", aldus Bram. Ook bij KSA Spiko en de Rode Valken, op dezelfde site gelegen, braken de vandalen binnen. Ze vernielden eveneens een raam en maakten er een puinhoop van. De lokalen zijn overigens verouderd en maken volgend jaar plaats voor een nieuw jeugdcomplex. (MMB/BBO)