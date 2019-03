Zoon van Open Vld-politica mag rijexamen niet doen: “Het kan klantvriendelijker” Bart Huysentruyt

20 maart 2019

19u32 0 Brugge Elliot Missault, de zoon van Open Vld-parlementslid en Brugs schepen van Financiën Mercedes Van Volcem, mocht zijn rijexamen woensdag niet afleggen. Een vergetelheid van de rijschool op het toelatingsformulier kon ter plaatse niet aangepast worden.

Elliot legde zijn rijexamen woensdag voor de derde keer af. Zijn mama was erbij. “Als geluksbrenger", glimlacht ze. “Alleen bracht ik niet echt veel geluk. Nadat we eerst 40 euro hadden betaald, kregen we te horen dat Elliot zijn examen niet mocht afleggen omdat op het formulier zijn paspoortnummer niet was ingevuld. Geen probleem, dacht ik. We schrijven het nummer er netjes bij, want dat staat gewoon op de identiteitskaart. Maar dat kon en mocht niet en dus moesten we weer naar huis.”

Problemen met dat soort regeltjes heeft iedereen allicht wel al meegemaakt. “Eigenlijk zou dat niet mogen", vindt Van Volcem. “De overheid moet net constructief naar oplossingen zoeken voor dit soort problemen. Mensen raken hierdoor gefrustreerd en verzuurd. Wij konden niet anders dan een andere afspraak maken. Het is kafka en kan beter.”

