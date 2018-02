Zonnepanelen op sociale woningen 24 februari 2018

Binnenkort kunnen sociale woningen ook worden uitgerust met zonnepanelen. De commissie Wonen van het Vlaams Parlement heeft daarvoor het licht op groen gezet. Mercedes Van Volcem (Open Vld), die de commissie leidt, had hierover een voorstel ingediend dat unaniem werd goedgekeurd. "Dat is ook goed nieuws voor Brugge", vindt Van Volcem. "Brugge telt zo'n 3.650 sociale huurwoningen. Om de klimaatdoelstellingen te halen, moet Vlaanderen fors investeren. Als de sociale huisvestingsmaatschappijen zonnepanelen plaatsen, kunnen ze het verbruik doorrekenen in de huur, want de huurder krijgt gratis elektriciteit. Die verlaging ligt hoger dan de verhoging van de huurprijs. Door de steeds lagere kostprijs van panelen zit het rendement goed. Daarom roep ik de Brugse Maatschappij en voor Huisvesting en Vivendo op te investeren in zonnepanelen bij haar sociale woningen." (BHT)