Zomerse Kaasmarkt absolute voltreffer 03 september 2018

02u32 0 Brugge De tiende Brugse Kaasmarkt, het eerste echte evenement op het nieuwe Zand, is gisteren een absolute voltreffer geworden.

"Daar streven we eigenlijk al jaren naar en dit keer hebben we echt gemerkt dat het werkt", zegt Filip Vermander van het organiserend comité. "Om 9 uur 's ochtends konden we al rekenen op veel bezoekers. Op die manier vermijden we dat alle mensen tussen 14 en 17 uur de kraampjes bezoeken. Dankzij het fantastische weer bleef het een hele dag druk. Sommige kramen waren al om 17 uur uitverkocht."





De terugkeer van de Kaasmarkt naar 't Zand viel bovendien in de smaak. "De faciliteiten op het nieuwe Zand zijn veel beter", zegt Vermander. "Op het oude plein was organiseren moeilijker, onder meer om de elektriciteit te gebruiken. Nu is alles voor de kraampjes veel eenvoudiger."





Zangeres en mediafiguur Wendy Van Wanten kwam de markt om 10 uur openen. Zij is zelf ook een liefhebber van kaas. "Ik ben een bourgondiër en hou van lekker eten en drinken. Een stukje kaas hoort daar bij."





Na tien jaar is het evenement een vaste waarde geworden op de Brugse kalender. "Een traditie die wat ons betreft tot de eeuwigheid mag duren", zegt Filip Vermander. "Bruggelingen weten het intussen: elke eerste zondag van september is het kaasmarkt." De organisatie telde uiteindelijk zo'n 25.000 bezoekers.





(BHT)