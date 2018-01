Zoek je overledene? Scan QR-code 26 januari 2018

02u45 0 Brugge Op de centrale begraafplaats van Brugge, maar ook op de begraafplaatsen in de deelgemeenten, kan je sinds vorige week met je smartphone heel snel het graf van een overledene terugvinden. Er prijkt immers een QR-code aan de ingang van de begraafplaats.

Wie de code met zijn smartphone scant, krijgt een heleboel informatie te zien: waar het graf zich bevindt, in welke stijl - van art deco tot neoromaans - en welk type grafteken erop staat. "We hebben dit jarenlang voorbereid", zegt schepen van Begraafplaatsen Martine Matthys (CD&V)."Zes vrijwilligers gaan al een hele poos elke donderdag op pad om graven te digitaliseren. In de zomerperiode schakelden we jobstudenten in." Via het digitale systeem kan dus makkelijker opgezocht worden waar nog lege plaatsen zijn. Bij elk grafteken hoort ook een digitale beschrijving, zodat het hergebruiken daarvan vlotter verloopt. "Dankzij de QR-code moeten bezoekers niet langer het hele kerkhof afzoeken om hun dierbaren te vinden", zegt Matthys. "Eerst inlichtingen vragen in het kantoortje in Steenbrugge om daarna op het kerkhof te zoeken, is verleden tijd." Niet alle graven zijn al gedigitaliseerd. Dat werk zou tegen het einde van dit jaar klaar moeten zijn. (BHT)