Zoals spelen in een halfleeg stadion: afgeslankte provincie geïnstalleerd Provincieraad gehalveerd van 72 naar 36 zitjes Bart Huysentruyt

06 december 2018

De provincieraad 2.0 is geïnstalleerd. Voortaan telt het bestuursorgaan nog maar de helft van de vroegere 72 zitjes. Er blijven nog vier van de zes gedeputeerden over. “En toch hebben we nog onze reden van bestaan”, meent eerste gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V). “De provincie maakt de gemeente groter.”



De overdracht bij de Vlaamse gemeenten gebeurt pas op 1 januari, een nieuwe provincieraad is vandaag geïnstalleerd. Een spannend moment voor 36 West-Vlamingen, waarvan twaalf nieuwkomers. “Ik was te laat door de file op de E403 richting Brugge”, excuseert atlete Veerle Dejaeghere uit Ardooie zich. Zij raakte verkozen voor Groen. “De eerste keer in de provincieraad. Ik zal er mijn best voor doen.” Claude Croes (CD&V), burgemeester van Deerlijk, legde al voor de derde keer de eed af. “En toch is dit speciaal. Ik trek er speciaal een das voor aan.”

De bevoegdheden van de provincies zijn evenwel afgenomen, net als het aantal zitjes in de raad. Die halveerden van 72 naar 36. Ook het aantal gedeputeerden daalde van 6 naar 4. Dat gaf een vreemd zicht in de imposante raadszaal van Boeverbos in Brugge. Het had iets weg van een halfleeg voetbalstadion. “En toch heeft de provincieraad zijn recht van bestaan”, vindt eerste gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V) uit Torhout. Hij is verantwoordelijk voor plattelandsbeleid, landbouw, visserij, waterbeleid en omgevingsvergunningen. De andere gedeputeerden zijn Jean de Bethune (CD&V), Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) en Jurgen Vanlerberghe (sp.a). “Hoewel er wat bevoegdheden zoals sport zijn gesneuveld, hebben we toch nog veel te doen. Denk maar aan het beheer van provinciedomeinen, recreatieve fietspaden, bufferbekkens voor gemeenten of toerisme. De takenpakketten voor de vier gedeputeerden zijn zwaarder geworden.”

Met een bufferbekken los je ook zorgen van inwoners op Bart Naeyaert

Naeyaert is overtuigd van het belang van de provincieraad, ook voor de komende jaren. “Vergeet niet dat we een verantwoordelijkheid hebben voor meer dan 1,1 miljoen mensen. Het is helemaal anders besturen dan in een gemeente. Ik ben nog schepen geweest in Torhout. Dan sta je misschien iets dichter bij de mensen, maar bij de provincie kan je eveneens veel betekenen. Dit is het goedkoopste streekbestuur. De provincie maakt de gemeente groter en sterker. Als een gemeente een waterbufferbekken wil aanleggen, dan regelt de provincie dat. Daarmee los je ook de zorgen van heel veel inwoners op. En hoeveel West-Vlamingen genieten niet van onze domeinen zoals Tillegembos in Brugge of De Gavers in Harelbeke?”



Ook gouverneur Carl Decaluwé benadrukte in zijn openingsrede het belang van de provincie. “Schaf ze niet af”, roept hij op. “Vooral in crisistijd, bijvoorbeeld bij rampen, waterschaarste of -overlast is de kracht van de provincie niet weg te denken. Er is net maatwerk nodig om zo’n problemen op te lossen.”