Zo ziet nieuwe Cactuszaal eruit 09 februari 2018

De eerste beelden zijn opgedoken van de gloednieuwe zaal voor de vzw Cactus Muziekcentrum. Het nieuwe gebouw op het Bargeplein zal bestaan uit een club- en concertzaal voor 600 man en een foyer met bar. Het Cactus-café beslaat twee verdiepingen. Het dakplein doet voornamelijk dienst als een buitenterras. Op dat niveau bevindt zich achterin een landschapskantoor. Buiten is er een ontvangstplein van 530 vierkante meter. Nu huist de vzw, die ook het Cactusfestival organiseert, nog in een gebouw in Sint-Andries, maar ze vraagt al jaren een eigen stek waar ze ook concerten kan organiseren. Die nieuwe locatie ligt vlak bij het Minnewaterpark waar het Cactusfestival elke zomer plaatsvindt. Het openbaar onderzoek rond de bouwvergunning loopt nog tot en met 8 maart. In die periode kunnen nog bezwaren aangetekend worden. Als dat geen problemen oplevert, kan er nog dit jaar gestart worden met de bouw. (BHT)