Zo was het 32 jaar geleden: glijden op de Brugse reien 02 maart 2018

De stad Brugge heeft op sociale media bijzondere foto's uit de oude doos gedeeld, die doen dromen van schaatsen in de binnenstad. Op de beelden is te zien hoe mensen in 1986 wandelen en glijden op de Sint-Annarei en langs de Begijnhofbrug. "We wonen al enkele dagen in Brrrrugge", klinkt het met een knipoog.





De vergelijking met 1986 stopt wel bij de ijskoude temperaturen, aangezien het nog steeds absoluut verboden is om op de Reien te schaatsen of wandelen. Op dit moment ligt er op sommige plekken wel een flinterdun laagje ijs, maar het is onverantwoord om je daarop te begeven.





Het stadsbestuur benadrukt dat ook. Het zal dus nog minstens een jaar langer duren vooraleer de leuke plaatjes uit 1986 herhaling krijgen. (SDVO)