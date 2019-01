Zo vieren IJsberen het nieuwe jaar: plonzen bij 3 graden 120 zwemmers duiken Sint-Pietersplas in Bart Huysentruyt

13 januari 2019

13u43 0 Brugge Met hun jaarlijkse zwemfeest hebben de Brugse IJsberen zondag het nieuwe jaar ingezet. Zo’n 120 moedige zwemmers doken de Sint-Pietersplas in voor ludieke wedstrijdjes. De stevige wind zorgde voor een gevoelstemperatuur van drie graden. “Maar daar zitten we niet meer in”, zegt deelnemer Willy Sandick.

Het droge weer lokte zondag heel wat volk naar de Sint-Pietersplas, waar de moedige deelnemers dertig verschillende zwemreeksen zwommen over afstanden tussen de 20 en de 100 meter. In diverse leeftijdscategorieën werden de kampioenschapen openwaterzwemmen gehouden. Ze namen het tegen elkaar op en streden voor de schaal Fernand Vandamme. De deelnemers komen uit het hele land: ijsberenclubs uit onder meer Boom, Theux, Hoei, het Waasland, Dendermonde, Wachtebeke en Deurne en natuurlijk ook van de eigen Brugse club. “Eigenlijk is dit ons jaarlijkse nieuwjaarsfeest", geeft secretaris Franky Moelaert toe. “Er zijn vriendschapsbanden opgebouwd, want we komen elkaar natuurlijk vaak tegen.

De ijsberenduik was al aan de 53ste editie toe. Ooit begonnen in de Lac van Loppem, wordt al jaren gekozen voor de Sint-Pietersplas als uitvalsbasis. “Een ideale plek”, vindt deelnemer Willy Sandick (70). “Al heeft de wind hier vrij spel en moeten we de natuurkrachten hier trotseren. Maar daar zitten we niks mee in.” Willy zwemt al veertig jaar in open water. “In al die tijd heb ik nog nooit verhalen gehoord van zwemmers die onwel werden in koud water. Het is echt gezond. Als ik een verkoudheid krijg, dan duurt die amper twee dagen.”

De jongste zwemmer was amper drie jaar. De oudsten zijn kranige zeventigers, die zweren bij een gezonde duik in koud water. “De watertemperatuur is zo'n drie graden”, zegt Franky Moelaert. “Buiten is het misschien wel wat warmer, maar door de stevige wind voelt het zeker niet warmer aan dan de watertemperatuur. We hebben in deze periode van het jaar al verschillende weersomstandigheden meegemaakt, maar koud is het bijna altijd (lacht).”

Aan de sfeer ligt het nooit: vooral de Waalse ijsberenclubs, die steeds talrijker worden, zorgden voor animo. In totaal waren er zo'n 120 zwemmers. Zij konden na de inspanning genieten van een warme chocolademelk of iets sterkers. De Waalse zwemmers probeerden een Brugse Zot uit.