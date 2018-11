Zo maak je je woning inbraakveilig Politie Brugge geeft tips na 10 aangiftes in één weekend Mathias Marien

20 november 2018

De Brugse politie roept iedereen in de omgeving van Assebroek en Sint-Kruis op om extra waakzaam te zijn nadat er de jongste weken tal van inbraken gebeurden. Afgelopen weekend gebeurden er maar liefst 10 op één vooravond. “Mensen kunnen ook zélf maatregelen nemen”, zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter. Hier enkele tips om jullie huis inbraakveilig te maken.

In de eerste plaats is het belangrijk om het huis een bewoonde indruk te geven. Dievenbendes die tijdens hun tocht licht zien branden of beweging zien in huis, zullen sneller geneigd zijn door te rijden. Dat kan simpelweg al door een lampje te laten branden of een timer in te stellen voor de verlichting. Verder is het natuurlijk cruciaal om alle vensters en deuren goed af te sluiten. Klinkt logisch, maar vaak laten de sloten nog steeds te wensen over. De politie raadt bovendien aan om geen ‘etalage’ van kostbare spullen te maken van je woning. Leg juwelen of waardevolle spullen dus niet zichtbaar voor het raam of laat ze niet zomaar rondslingeren. “Dieven hebben daar een neus voor. Leg ze dus veilig opgeborgen”, klinkt het bij de politie. Daaruit komt ook de tip om géén grote hoeveelheden cash geld in huis te bewaren. Wie toch heel wat waardevolle spullen in huis wil bewaren, wordt aangeraden om die te fotograferen én indien mogelijk te merken. Tot slot is het heel belangrijk om de woning zo zichtbaar mogelijk te maken. Vermijd hoge beplanting of onnodige muurtjes waar inbrekers zich schuil kunnen houden. Ook automatische verlichting aan voor- en achterdeur is een sterke aanrader. De politie kan tijdens jouw afwezigheid een oogje in het zeil houden. Meer info is daarover te vinden bij jouw lokaal politiekantoor.