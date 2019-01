Zo kleurt de bloedmaan in Brugge: honderd nieuwsgierigen komen samen om fenomeen te bekijken Mathias Mariën

21 januari 2019

06u40 0

Heel wat Bruggelingen hebben maandagochtend genoten van de bloedmaan in het bezoekerscentrum van de Volkssterrenwacht Beisbroek vzw.

Een honderdtal nieuwsgierigen kwamen in de loop van de vroege ochtend langs om het spektakel van nabij te bekijken. Via de telescopen konden ze de bloedmaan nog beter zien. Er is een totale maansverduistering te zien, waardoor de maan bloedrood kleurt. Het spektakel begon rond vier uur vanochtend en is nog te zien tot kwart voor negen. Tijdens een maansverduistering staan de zon, de aarde en de maan op één lijn en komt de maan helemaal in de schaduw van de aarde te liggen. Het fenomeen is vanmorgen ook in België te zien – met dank aan het heldere weer. Pas in 2029 (!) zal het fenomeen opnieuw te zien zijn. De aanwezige bezoekers in Beisbroek genoten alvast met volle teugen. De koude temperaturen konden de pret niet bederven.