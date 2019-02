Zo kan het ook: stakers houden grote wafelenbak aan Brugse vestiging van Carrefour Mathias Mariën

13 februari 2019

09u24 0 Brugge Dat staken ook best gezellig kan zijn bewijzen ze woensdagochtend aan de Carrefour Scheepsdaele in Brugge. Behalve het uitdelen van flyers aan klanten die voor een gesloten deur staan, houden ze ook een grote wafelenbak.

“We hebben ongeveer 200 wafels voorzien. Iedereen die aanwezig is om ons te steunen krijgt een gratis wafel”, zegt vakbondsafgevaardigde Muriel Vandenberghe. Aan de ingang van de winkel werden de stakers wel geconfronteerd met ontevreden klanten die hoopten hun boodschappen te kunnen doen. “Vandaag staan we buiten paraat, vanaf morgen staan we terug binnen paraat voor onze klanten”, aldus Muriel. De winkel blijft dan ook de hele dag gesloten. De christelijke vakbond voorziet trouwens op twee plaatsen in West-Vlaanderen een wafelkraam. Behalve in Brugge is dat ook aan het shoppingcenter in Kortrijk.