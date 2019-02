Zo creatief zijn onze Brugse chocolatiers: “We worden de chocoladehoofdstad genoemd. Terecht, hé” ‘Bruges in Choc’ lokt zeker 15.000 bezoekers Bart Huysentruyt

09 februari 2019

16u43 0 Brugge 15.000 bezoekers hebben zich op het Chocoladefestival in de Brugse Stadshallen verlekkerd aan de mooiste creaties in het teken van de liefde. De standhouders waren hoofdzakelijk Brugse chocolatiers. “Verkopen is bijzaak. Tonen wat je in Brugge kan beleven, is belangrijker”, zegt Stephan Dumon.

De Gilde van de Brugse Chocolatiers pakte dit weekend voor de tweede keer uit met een Chocoladefestival in de Stadshallen: ‘Bruges in Choc’. Twee jaar geleden riep de eerste editie nog gemengde gevoelens op. Dit keer waren de reacties lovend. “Het was een beetje aanschuiven, maar in ruil kregen we wel heel veel lekkers te zien en te proeven”, zegt bezoeker Ilse Neyens. “Een van de toppers vond ik de originele chocolademelk van Puur Chocolade. In een kom warme melk mochten we zelf onze smaak, in de vorm van een bol, kiezen. Ik heb de nieuwe roze chocolade Ruby gekozen. De smaak was verrassend én lekker.”

Het ideetje komt van chocolatier Stephan Dumon, die de bezoekers op een verrassing trakteerde. “Eenmaal de bol gesmolten is in de warme melk, komt een marshmallow in de vorm van een hartje tevoorschijn. Niet voor niks is het thema van dit chocoladefestival ‘liefde’. Logisch ook: chocolade wordt er vaak mee geassocieerd én het is donderdag Valentijn.”

Belfort in chocolade

Wat verderop kwamen de fototoestellen boven bij de chocoladeversie van het Brugse Belfort. Een creatie van Chocolaterie Crevin uit Brugge. “We hebben er anderhalve dag aan gewerkt”, zegt Karine Pickavet. “Mensen vinden het geweldig om naar te kijken. Zelfs de klok in het Belfort hebben we nagemaakt. Bezoekers kunnen een kleine versie mee naar huis nemen. Dankzij een nieuwe snijmachine kunnen we heel precies werken.”

Virtual reality

Nog een topper waren de chocolade-apen, gemaakt door de Brugse chocolatiers Pol Depla en Stephan Dumon. “Van de vorige editie hebben we geleerd dat bezoekers meer beleving verwachten op een festival. Daarom hebben we de standhouders ook gevraagd om niet hun hele gamma uit te stallen, maar zich te concentreren op een aantal chocoladeproducten. Dat zorgt voor een overzichtelijk gevoel. Iedereen heeft hard zijn best gedaan en dat levert een heel divers aanbod op. Er zijn niet alleen pralines of repen, maar ook chocoladechampagne, workshops, plantages die je met virtual reality kan bezoeken en heel veel aandacht voor fairtradechocolade.”

Verkopen is bijzaak, zeggen de organisatoren. “Veel belangrijker is om te tonen hoe creatief onze Brugse chocolatiers zijn. We worden de chocoladehoofdstad genoemd en ik denk dat we dat hier ook bewijzen.” Er komt zeker een derde editie in 2021.