Zinkgat in Sint-Jorisstraat: "Niet door bussen" 28 november 2018

02u22 0 Brugge In de Sint-Jorisstraat op het kruispunt met de Sint-Clarastraat zit sinds maandag een behoorlijk zinkgat in de weg. Dat is koren op de molen van de omwonenden, die naar de passage van de vele honderden bussen wijzen als voornaamste oorzaak.

"Daardoor is een riooldeksel gebarsten, waardoor het zinkgat is ontstaan", zegt Jos Vereecke. "Het is een schande dat nog altijd zoveel bussen door onze straat passeren. Er zijn al zoveel verzakkingen in de straat. Dit is daar een gevolg van. De stad moet de busroutes dringend herbekijken. Voor de Sint-Jorisstraat is dat een ramp."





Hekken geplaatst

De stad plaatste meteen hekken rond de verzakking, waardoor de bussen tot bijna op het voetpad moesten rijden om te kunnen passeren. Een gevaarlijke situatie, waar het stadsbestuur zich van bewust was. "Er was een lek in de riolering", zegt schepen van Openbare Werken Philip Pierins (sp.a). "Dat is meteen verholpen. Vandaag (gisteren, red.) is het euvel hersteld en hebben we ook de kasseien van de Sint-Jorisstraat heraangelegd. De signalisatie blijft nog staan tot morgenavond (vanavond, red.). Dit was een situatie die snel opgelost moest worden. Onze diensten hebben heel efficiënt gehandeld." (BHT)