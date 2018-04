Ziet heroïnedealer 115.000 euro verbeurd? 20 april 2018

Een 44-jarige heroïnedealer uit Brugge hangt een verbeurdverklaring van liefst 115.000 euro boven het hoofd. Pascal V. zou in vier jaar tijd liefst 15 kilo hebben ingevoerd uit Nederland en hebben doorverkocht. Het gerecht kwam de man op het spoor bij een onderzoek naar Nederlandse dealers uit Rotterdam. Speurders ontdekten dat ze in contact stonden met Pascal V., die de heroïne aan de man bracht met hulp van tussenpersonen. "Hij hield de Nederlanders ook op de hoogte van verwikkeling in het Brugse drugscircuit", sprak de procureur. "Zo meldde hij hen vorig jaar een belangrijke arrestatie." Het openbaar ministerie eiste 4 jaar cel. Uitspraak op 24 mei. (SDVO)