Zien en gezien worden op Wecandance HOE ORIGINELER HOE BETER: JALINA MAAKT OUTFITS GEWOON ZÉLF JOERI SEYMORTIER EN BART HUYSENTRUYT

10 augustus 2018

02u28 0 Brugge Zien en gezien worden, dat is de leuze komend weekend tijdens Wecandance. Voor even verhuist het wilde westen naar het strand van Zeebrugge. De jonge ontwerpster Jalina Van Loo kleedt haar vriendinnen in een speciale outfit. "Voor dit festival mag het eens extravagant zijn", vindt ze.

De regen van gisteren doet de hittegolf misschien even vergeten, maar vanaf komend weekend schijnt de zon alweer volop en niet in het minst op het strand van Zeebrugge. Daar schitteren zaterdag en zondag 30.000 festivalgangers in hun favoriete cowboy- of cowgirl-outfit. "Elk jaar werken we met een thema dat toch een beetje tot de verbeelding spreekt", zegt organisator Bart Roman. "De wereld van het wilde westen is zo'n onderwerp. We dagen onze bezoekers uit om zich volledig te laten gaan." Wie inspiratie nodig heeft, kan daarvoor op de website van het festival terecht. Er wordt samengewerkt met grote modemerken zoals Lee Jeans. Festivalgangers kunnen zelfs bestellingen doen om er pico bello uit te zien. De jonge ontwerpster Jalina Van Loo, die in Eeklo woont maar werkt in Knokke-Heist, gaat nog een stapje verder. Zij ontwerpt een kleine collectie voor eigen gebruik. Het is te zeggen: zes vriendinnen mogen in een exclusief stuk van haar hand naar het festival.





Meisjes blijven meisjes

"Ik heb er best wel wat werk in gestoken", vertelt ze. "Het is voor mij de eerste keer Wecandance. Maar we willen het goed doen. We zijn vriendinnen van 21 tot 24 jaar oud en gaan in een opmerkelijke outfit." Jalina koos voor veel witte tinten "omdat het zomer is", met een subtiele verwijzing naar het thema. "Er goed uitzien is heel belangrijk op dit festival en daar doen we graag aan mee. Meisjes kleden zich nu eenmaal graag op voor een festival."





Meer vrouwen dan mannen

Geen toeval dus dat het merendeel van de festivalgangers komende weekend van het vrouwelijk geslacht is. Meer dan zes op tien is vrouw, met een gemiddelde leeftijd van 29 jaar. "Dat is uitzonderlijk voor een festival, waar de leeftijden meestal wat lager liggen en waar er toch meestal mannen naartoe gaan", zegt Bart Roman. "Het maakt Wecandance uniek. We zijn daar ook wel trots op. We hebben bovendien een erg trouw publiek dat onze inspanningen apprecieert en jaar na jaar terugkomt."





Pure C present

Wecandance start op zaterdag om 12 uur met de eerste dj-sets op het strand. Ook op zondag start het festival op de middag. De muziek duurt telkens tot 1 uur 's nachts. Onder meer organisator en deejay John Noseda uit Knokke-Heist staat er op het podium. Het festival brengt meer dan muziek en mode alleen: er zijn ook vipformules met catering van Pure C, het restaurant van topkok Sergio Herman.