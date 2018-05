Ziekte dwingt Kurt's Pan tot sluiting GASTVROUW MYRIAM DEPOORTER (40) VECHT TEGEN KANKER BART HUYSENTRUYT

19 mei 2018

02u25 0 Brugge Het gekende restaurant Kurt's Pan in de Sint-Jakobsstraat staat op overnemen. Gastvrouw Myriam Depoorter (40) is ziek. "Vijf weken geleden kregen we de diagnose: kanker", zegt haar man, chef Kurt Van Daele (49). "Genezen is nu het enige dat telt."

Elke bourgondiër kent al 15 jaar het uitstekende restaurant van Kurt Van Daele en Myriam Depoorter. Kurt was ooit chef in een sterrenzaak, zij was zijn stagiaire. Samen openden ze in 2002 het restaurant Kurt's Pan, dat ook door de culinaire gidsen werd opgemerkt. Jarenlang stond het adres met stip genoteerd in de Bib Gourmand. Maar al vijf weken zijn de deuren gesloten. Noodgedwongen, zo blijkt. "Vijf weken geleden kwam de zware diagnose: kanker", zucht Kurt. "Op een dinsdagavond kregen we het harde nieuws, op vrijdag werd ze al geopereerd. En we zijn nog lang niet aan het einde van de lijdensweg. Dit wordt een heel zware periode voor Myriam. Ze zal niet langer haar taak als gastvrouw kunnen uitoefenen.





Boze klant

Het koppel moest klanten afbellen, soms met negatieve reacties. "Een van de klanten zei dat we bedankt waren om het weekend van zijn vrouw te verknallen. Geloof me, dan moet je toch even slikken." Kurt en Myriam zaten samen met hun boekhouder om eventueel een extra kracht aan te werven om het restaurant toch open te kunnen houden. "Maar dat is geen optie. We runnen de zaak sinds november vorig jaar met zijn tweetjes. Voordien hadden we een Engelse afwasser, maar ook dat doen we tegenwoordig zelf. De gastvrouw moet dus niet enkel de zaal doen, maar staat ook in voor de afwas of voor het poetsen van de toiletten. Dit is een taak die je niet aan eender wie kan toevertrouwen. Bovendien moet je er ook financieel nog wat aan overhouden." Dus staat Kurt's Pan over te nemen. Het horecakoppel heeft dat zopas via De Brugse Databank kenbaar gemaakt.





Op halve kracht

"Kurt's Pan is een instapklaar restaurant. Keuken en interieur zijn pas twee jaar geleden nog vernieuwd." Zolang het niet overgenomen is, wil Kurt nog wel op halve kracht voortdoen. "Desnoods enkel de middagservice. Dat zien we dan wel." Want voor Kurt en Myriam staat het herstel nu centraal. "We weten dat we zeker een jaar moeten incalculeren", zegt Kurt. "Er staan Myriam nog operaties en nabehandelingen te wachten. Ik wil er voor haar zijn." De chef-kok zelf heeft van collega's wel al aanbiedingen gekregen om tijdelijk ergens anders te koken. "Dat vind ik heel lief. Er komt wel iets op mijn pad, daar maak ik mij geen zorgen over. Ik doe ook nog wat traiteurwerk. Myriam droomde al een tijdje van een eigen winkeltje. Misschien moeten we dat doen, na haar herstel. Genezen, dat is wat nu telt."





Kandidaat-overnemers kunnen contact opnemen met De Brugse Databank.