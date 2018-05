Zie ginds komt... 140 kilometer kabel uit Groot-Brittannië 08 mei 2018

02u29 0 Brugge Netbeheerder Elia verwacht vandaag de aankomst van de Nemo Link-kabel tussen het Engelse vasteland en ons land.

De kabel is 140 kilometer lang en moet het elektriciteitsnet van Groot-Brittannië met Europa verbinden. Hij komt per sleepboot aan op het strand van Zeebrugge, tussen Zeebrugge-Bad en de Duinse Polders.





De grote kranen die daar al een paar maanden kamperen, maken een grote put waarlangs de kabel het vasteland bereikt. Nemo loopt van het Engelse Richborough tot aan de cabine Herdersbrug in Brugge, zo'n acht kilometer landinwaarts. "Het werk duurt al sinds 2015 en zal in februari 2019 klaar zijn", zegt ingenieur Bart Goethals.





Bierleiding

"Het aan land brengen is een belangrijk moment. Onder het strand in Zeebrugge is een betonnen cabine gebouwd. Via een gleuf vanuit zee komt de kabel aan land." Dat het zo lang duurt vooraleer het project gerealiseerd raakt, heeft veel te maken met de obstakels die de aannemers op zee moesten aanpakken. Zo werden 23 bommen ontmanteld, moesten scheepswrakken worden opgegraven en lag er ook veel metaal op de zeebodem. De kabel zou ook op één plaats geraakt zijn door een voorbijvarende boot, waardoor een nieuw stuk vanuit Japan moest overgevlogen worden ter herstelling.





"Na de Brugse bierleiding hebben we er nu nog een indrukwekkend staaltje techniek onder de grond bij", stelt schepen van Energie Pablo Annys (sp.a) vast. (BHT)