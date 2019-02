Zeven maanden na overlijden krijgt Maithili (13) herdenkingsboom en gedenkplaat: “We zijn haar niet vergeten” Mathias Mariën

21 februari 2019

12u55 0 Brugge De voormalige school van Maithili Vanhille (13) plant een herdenkingsboom om de herinnering aan het meisje levendig te houden. De appelboom wordt geplaatst op de speelweide met een deel van haar assen onder de wortel zodat de tiener verder leeft in de boom tijdens het groeien. “Het geeft ons kracht dat ons meisje bij heel veel mensen in hun gedachten blijft”, zegt papa Sam Vanhille, die ondertussen de eerste resultaten kreeg te horen over het onderzoek met de hersentumor.

De lijdensweg van Maithili Vanhille uit Assebroek startte in augustus 2016 toen ze te horen kreeg dat ze een agressieve hersenstamtumor had en nog maar 3 tot 9 maanden zou leven. Haar ouders probeerden alles om haar te redden, tot een experimentele behandeling in Mexico toe. Die leek korte tijd verbetering te brengen en verlengde haar leven met twee jaar. Al die tijd bleef het meisje samen met haar ouders hopen op een mirakel. Op 1 augustus 2018 verloor de tiener echter de strijd en stierf ze in alle rust en zonder pijn. De ouders van Maithili proberen sindsdien de draad van hun leven weer op te pikken. Zo besloten ze enkele maanden geleden om hun huis te verkopen omdat de herinneringen aan hun overleden dochter te groot waren.

Herdenkingsboom

Het overlijden van het meisje trof heel wat mensen recht in het hart. Niet in het minst Lut Vankersschaeves, die Maithili een jaar lang in haar klas had in het zesde leerjaar van OLVA in Steenbrugge. “Ik herinneren me nog goed het telefoontje van de directeur. “Er komt een kindje in je klas dat terminaal ziek is”, kreeg ik te horen. Eerlijk? Ik was even van de wereld. Hoe moest ik daar mee omgaan? Wat mocht ik zeker niet zeggen? Ik ben daarop in mijn auto gesprongen en ben meteen naar haar ouders gereden”, zegt Lut. Het bleek het begin van een warm contact tussen juffrouw Lut en Sam en Stefanie. “We onderhielden een zeer nauwe band en hadden bijna dagelijks contact. Weet je, in dat jaar is Maithili een beetje mijn dochter geworden. Ik bewaar enkel goede herinneringen aan haar.” Het bracht Lut op het idee om een blijvende herinnering aan Maithili te plaatsen in de school waar ze van het 1ste kleuter tot het 6de leerjaar op de schoolbanken zat. Op 1 maart wordt een boom geplant op de speelweide met een deel van het meisje haar assen in de wortel. “Het was mijn plicht om iets blijvend te doen voor haar. Er komt ook een gedenkplaat zodat Maithili hier voor altijd blijft verder leven”, vertelt Lut.

Kracht

De ouders van Maithili zijn enorm blij met het initiatief. “Het geeft ons kracht te weten dat ons meisje nog niet vergeten is”, zegt papa Sam Vanhille. “Zelf proberen we ons leven zo goed als mogelijk terug op te pikken. Makkelijk is dat niet. Het ene moment gaat het beter dan het andere. Maar we proberen positief te blijven. Dat moet ook voor onze zoon.” Ondertussen kregen Sam en Stefanie de eerste feedback over het onderzoek in Amsterdam. Na het overlijden van hun dochter stonden ze de hersentumor af in de hoop andere kinderen te kunnen helpen in de toekomst. “Ze zijn de tumorcellen nog steeds aan het delen en inplanten bij muizen. Via die resultaten proberen ze een medicatie te ontwikkelen die de zeldzame tumor op termijn kan bestrijden. Blijkbaar gaat het onderzoek goed en hebben ze goede hoop om resultaat te boeken. Ook dat betekent voor ons een troost”, besluit Sam.